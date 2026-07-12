استاندار همدان:
آمادگی حمایت از طرحهای مرتبط با توسعه صنعت اسب را داریم
استاندار همدان گفت: استان همدان آمادگی دارد از برنامهها و طرحهای مرتبط با توسعه صنعت اسب حمایت کند و در از ظرفیت سرمایهگذاران و علاقهمندان این حوزه بهره بگیرد.
به گزارش ایلنا از همدان حمید ملانوری صبح امروز در دیدار با رییس فدراسیون سوارکاری در سالن جلسات استانداری با اشاره به اینکه صنعت اسب از ابعاد مختلف اقتصادی در دنیا مورد توجه است، اظهار کرد: همدان از نظر اقلیم، آب و هوا، پیشینه تاریخی و همچنین برخورداری از ظرفیتهای انسانی و اجتماعی، زمینه مناسبی برای توسعه صنعت اسب را دارد.
وی گفت: امروز یکی از نیازهای جدی ایجاد بستر اشتغال متناسب با دانش، تخصص و علایق نسل جوان است که صنعت اسب میتواند در این زمینه فرصتهای ارزشمندی ایجاد کند.
استاندار همدان گفت: همانگونه که در بخش کشاورزی باید به سمت فعالیتهای نوین، دانشبنیان و مبتنی بر فناوریهای روز حرکت کنیم، در حوزه صنعت اسب نیز میتوان با نگاه علمی و اقتصادی، زمینه اشتغالزایی و سرمایهگذاری را فراهم کرد.
وی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی در جامعه افزود: یکی از مسائل مهم امروز، ایجاد بسترهای مناسب برای تفریح سالم، تحرک اجتماعی و حضور فعال جوانان در عرصههای مختلف است و صنعت اسب و ورزش سوارکاری میتواند در این حوزه نقشآفرینی موثری داشته باشد.
ملانوری تصریح کرد: برگزاری همایشها، جشنوارهها و مسابقات سوارکاری نه تنها برای فعالان این حوزه فرصتآفرین است، بلکه میتواند مردم را نیز به عنوان مخاطب و تماشاگر جذب کند و در افزایش شادی، پویایی و انرژی اجتماعی موثر باشد.
وی با بیان اینکه در نقشه جامع توسعه و پیشرفت استان، اقتصاد و گردشگری از محورهای اصلی هستند، گفت: صنعت اسب نیز میتواند به عنوان یکی از حلقههای اثرگذار زنجیره گردشگری، جایگاه ویژهای در این مسیر پیدا کند.
استاندار همدان تاکید کرد: استان همدان آمادگی دارد از برنامهها و طرحهای مرتبط با توسعه صنعت اسب حمایت کند و در این مسیر از ظرفیت مدیران، سرمایهگذاران و علاقهمندان این حوزه بهره گرفته شود.