آب به تالابهای آذربایجانغربی جان دوباره بخشید/ درگهسنگی نقده ۱۰۰ درصد آبگیری شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی از آبگیری کامل تالاب بینالمللی درگهسنگی نقده خبر داد و گفت: بارشهای مناسب، مدیریت منابع آب و تخصیص حقآبه زیستمحیطی موجب شده این تالاب به طور کامل آبگیری شده و در شرایط مطلوب آبی و زیستی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: تالاب بینالمللی درگهسنگی شهرستان نقده در پی بارشهای مناسب سال آبی جاری و اختصاص کامل حقآبه زیستمحیطی، اکنون در شرایط مطلوب قرار دارد و ۱۰۰ درصد نیاز آبی آن تأمین شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت آبی و زیستی این تالاب رضایتبخش است، افزود: در حال حاضر عمق آب در تالاب درگهسنگی قابل توجه بوده و این شرایط، چشمانداز مناسبی برای حفظ زیستگاههای طبیعی، حضور پرندگان مهاجر و تداوم پایداری اکولوژیکی تالاب در فصلهای پاییز و زمستان ایجاد کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی ادامه داد: بهبود شرایط بارندگی، مدیریت مصرف منابع آب و تأمین حقآبههای زیستمحیطی نقش مهمی در احیای تالابهای استان داشته و آثار آن در وضعیت کنونی تالابها به خوبی قابل مشاهده است.
جباری همچنین با اشاره به آخرین وضعیت سایر تالابهای آذربایجانغربی گفت: بررسیها نشان میدهد دیگر تالابهای استان نیز به دلیل شرایط مناسب بارشی و تأمین حقآبه، از وضعیت مطلوب آبی برخوردار هستند و این روند میتواند به تقویت تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاههای ارزشمند استان کمک کند.