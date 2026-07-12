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آب به تالاب‌های آذربایجان‌غربی جان دوباره بخشید/ درگه‌سنگی نقده ۱۰۰ درصد آبگیری شد

آب به تالاب‌های آذربایجان‌غربی جان دوباره بخشید/ درگه‌سنگی نقده ۱۰۰ درصد آبگیری شد
کد خبر : 1812017
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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از آبگیری کامل تالاب بین‌المللی درگه‌سنگی نقده خبر داد و گفت: بارش‌های مناسب، مدیریت منابع آب و تخصیص حق‌آبه زیست‌محیطی موجب شده این تالاب به طور کامل آبگیری شده و در شرایط مطلوب آبی و زیستی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: تالاب بین‌المللی درگه‌سنگی شهرستان نقده در پی بارش‌های مناسب سال آبی جاری و اختصاص کامل حق‌آبه زیست‌محیطی، اکنون در شرایط مطلوب قرار دارد و ۱۰۰ درصد نیاز آبی آن تأمین شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت آبی و زیستی این تالاب رضایت‌بخش است، افزود: در حال حاضر عمق آب در تالاب درگه‌سنگی قابل توجه بوده و این شرایط، چشم‌انداز مناسبی برای حفظ زیستگاه‌های طبیعی، حضور پرندگان مهاجر و تداوم پایداری اکولوژیکی تالاب در فصل‌های پاییز و زمستان ایجاد کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی ادامه داد: بهبود شرایط بارندگی، مدیریت مصرف منابع آب و تأمین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی نقش مهمی در احیای تالاب‌های استان داشته و آثار آن در وضعیت کنونی تالاب‌ها به خوبی قابل مشاهده است.

جباری همچنین با اشاره به آخرین وضعیت سایر تالاب‌های آذربایجان‌غربی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دیگر تالاب‌های استان نیز به دلیل شرایط مناسب بارشی و تأمین حق‌آبه، از وضعیت مطلوب آبی برخوردار هستند و این روند می‌تواند به تقویت تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند استان کمک کند.

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