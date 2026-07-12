راهکارهای توسعه پایدار روستاهای البرز روی میز نشست منتخبین دهیاران

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نخستین نشست مشورتی منتخبین دهیاران استان البرز در سال ۱۴۰۵ با هدف بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاهای استان، هم‌اندیشی برای رفع چالش‌های موجود و تدوین راهکارهای توسعه روستایی به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز برگزار شد.

این نشست در چارچوب شیوه‌نامه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد؛ شیوه‌نامه‌ای که برگزاری نشست‌های مشورتی را در سطوح بخش، شهرستان و استان با حضور دهیاران، بخشداران، فرمانداران و مدیران حوزه روستایی پیش‌بینی کرده است.

در این نشست، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاهای استان، راهکارهای تقویت توسعه روستایی، شناسایی و رفع مشکلات موجود و ایجاد هم‌افزایی میان دهیاری‌ها برای تسریع در حل مسائل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اصلاح و تکمیل بانک اطلاعات روستاهای استان، جمع‌آوری و اولویت‌بندی مشکلات روستاها، تأکید بر ایجاد درآمدهای پایدار از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی چالش‌های دهیاری‌ها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد توسعه‌محور، توسعه بوم‌گردی و تقویت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات دهیاران از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

در پایان نیز بر استمرار برگزاری نشست‌های مشورتی، استفاده از ظرفیت دهیاران در فرآیند تصمیم‌سازی و تقویت تعامل میان دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق توسعه متوازن و پایدار روستاهای استان البرز تأکید شد.

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