هشدار مدیریت بحران البرز به کشاورزان؛
سوزاندن بقایای مزارع جرم است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در فصل برداشت محصولات کشاورزی، گفت: کشاورزان از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند چراکه این اقدام علاوه بر تهدید محیطزیست و سلامت شهروندان، پیگرد قانونی نیز در پی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدرضا فلاحنژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در فصل برداشت محصولات کشاورزی، اظهار کرد: سوزاندن بقایای مزارع یکی از مهمترین عوامل بروز حریق، آلودگی محیطزیست و تحمیل هزینههای سنگین به دستگاههای امدادی و خدماترسان است و کشاورزان باید از انجام این اقدام خودداری کنند.
وی افزود: در ماههای اخیر، جلسات کارشناسی و هماهنگی متعددی با دستگاههای مسئول از جمله منابع طبیعی، حفاظت محیطزیست، شهرداریها، آتشنشانی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و مکاتبات لازم برای کاهش وقوع آتشسوزیها، افزایش آمادگی دستگاههای عملیاتی و تسریع در اطفای حریق انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: با وجود این تمهیدات، همچنان در برخی مناطق شاهد سوزاندن بقایای کشاورزی پس از برداشت محصولات هستیم؛ اقدامی که علاوه بر افزایش احتمال گسترش آتش، موجب آلودگی هوا، تخریب محیطزیست، تهدید سلامت شهروندان و تحمیل هزینههای قابل توجه به مجموعههای امدادی، بهویژه آتشنشانی و دستگاههای خدماترسان میشود.
فلاحنژاد با تأکید بر ممنوعیت قانونی این اقدام، تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک، آتش زدن بقایای کشاورزی ممنوع است و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، متخلفان علاوه بر پیگرد قانونی، حسب مورد به حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.
وی پیشگیری از وقوع حریق را نیازمند مشارکت عمومی دانست و از کشاورزان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از سوزاندن کاه و کلش، در حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از محیطزیست و کاهش مخاطرات ناشی از آتشسوزی مشارکت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین از رسانهها خواست با اطلاعرسانی و فرهنگسازی، در کنار دستگاههای اجرایی برای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث نقشآفرینی کنند.