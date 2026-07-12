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استاندار البرز:

حفاظت از درختان کهنسال و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اولویت قرار گیرد

حفاظت از درختان کهنسال و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اولویت قرار گیرد
کد خبر : 1811988
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استاندار البرز با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان، بر حفاظت مستمر از درختان کهنسال، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بررسی میدانی پرونده‌های زیربنایی پیش از تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی با اشاره به اهمیت حفظ هویت سبز البرز، اظهار کرد: درختان کهن و ارزشمندی در جاده‌ها و معابر استان وجود دارد که باید به‌طور مستمر تحت مراقبت قرار گیرند و در صورت آسیب‌دیدگی، اقدامات لازم برای درمان و احیای آنها انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تخریب منابع طبیعی افزود: فرمانداران باید با نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول، از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان‌ها جلوگیری کنند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

استاندار البرز همچنین با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری‌های کارشناسی در حوزه طرح‌های زیربنایی، گفت: تمامی پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه باید پیش از تصویب، به‌صورت میدانی توسط کارشناسان بررسی و نتایج آن برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

عبداللهی ادامه داد: فرمانداران، مدیران‌کل دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین شهرداران باید اشراف کامل بر طرح‌ها و پرونده‌های مطرح‌شده داشته باشند تا روند بررسی، تصویب و اجرای مصوبات با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی بر هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی در راستای حفظ منابع طبیعی، مدیریت صحیح اراضی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

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