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تغییر الگوی کشت قزوین با حمایت تسهیلاتی از توسعه گلخانه‌ها

تغییر الگوی کشت قزوین با حمایت تسهیلاتی از توسعه گلخانه‌ها
کد خبر : 1811981
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تغییر الگوی کشت از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب و توسعه تولید پایدار در استان دنبال می‌شود و برای تحقق این هدف، تسهیلات کم‌بهره به واحدهای گلخانه‌ای اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش در این رابطه گفت: ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای استان قزوین به صورت صنعتی و نیمه‌صنعتی سالانه حدود هشت هزار تن برآورد می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امکان توسعه این ظرفیت وجود دارد.

وی افزود: تسهیلات اختصاص‌یافته برای احداث، تکمیل و توسعه واحدهای گلخانه‌ای، هوشمندسازی سامانه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین با هدف ارتقای بهره‌وری و کمک به تحقق امنیت غذایی پرداخت می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: پس از ابلاغ تسهیلات تبصره‌ای از سوی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اولویت‌بندی طرح‌ها انجام شده و حمایت از پروژه‌های واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

پیله‌فروش ادامه داد: بهره‌مندی از این تسهیلات نیازمند اخذ مجوزهای لازم و برخورداری طرح از حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در توسعه گلخانه‌ها گفت: شرکت شهرک‌های کشاورزی استان با اجرای طرح‌هایی مانند شهرک گلخانه‌ای نودهک و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است.

این مسئول توسعه گلخانه‌های مدرن و کشت‌های هیدروپونیک را از راهکارهای مؤثر در مدیریت منابع آبی عنوان کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب، موجب کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری تولید می‌شود.

پیله‌فروش خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی قزوین در کنار حمایت‌های مالی، با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی، بهره‌برداران را به استفاده از فناوری‌های نوین گرمایشی، سرمایشی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای گلخانه‌ای تشویق می‌کند.

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