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برخورد زنجیره‌ای چهار خودرو در مهرشهر کرج/یک نفر جان باخت و چند نفر مصدوم شدند

برخورد زنجیره‌ای چهار خودرو در مهرشهر کرج/یک نفر جان باخت و چند نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1811972
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معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از وقوع تصادف زنجیره‌ای میان چهار دستگاه خودرو در کمربندی مهرشهر خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت که با تلاش نیروهای امدادی از داخل خودروها رهاسازی شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، اظهار کرد: در پی اعلام برخورد چهار دستگاه خودرو در کمربندی مهرشهر به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴، ۲۳ و ۲۷ به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی برلیانس پس از انحراف از مسیر و ورود به لاین مقابل، با خودروهای سمند، رانا و پژو ۲۰۶ برخورد کرده است.

قدمی با بیان اینکه راننده خودروی برلیانس بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت، گفت: سه سرنشین این خودرو نیز مصدوم شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی کرج ادامه داد: همچنین راننده و سرنشینان خودروهای سمند، رانا و پژو ۲۰۶ نیز در اثر شدت برخورد دچار مصدومیت شده و داخل خودروها محبوس شدند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، عملیات رهاسازی را انجام داده و مصدومان را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی با اشاره به پایان عملیات امدادرسانی، تصریح کرد: پس از انتقال مصدومان، نیروهای آتش‌نشانی نسبت به ایمن‌سازی کامل محل حادثه اقدام کردند.

قدمی در پایان گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۷ آتش‌نشان به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی در محل حضور یافتند.

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