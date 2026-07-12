برخورد زنجیرهای چهار خودرو در مهرشهر کرج/یک نفر جان باخت و چند نفر مصدوم شدند
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از وقوع تصادف زنجیرهای میان چهار دستگاه خودرو در کمربندی مهرشهر خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت که با تلاش نیروهای امدادی از داخل خودروها رهاسازی شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، اظهار کرد: در پی اعلام برخورد چهار دستگاه خودرو در کمربندی مهرشهر به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۴، ۲۳ و ۲۷ به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی برلیانس پس از انحراف از مسیر و ورود به لاین مقابل، با خودروهای سمند، رانا و پژو ۲۰۶ برخورد کرده است.
قدمی با بیان اینکه راننده خودروی برلیانس بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت، گفت: سه سرنشین این خودرو نیز مصدوم شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی کرج ادامه داد: همچنین راننده و سرنشینان خودروهای سمند، رانا و پژو ۲۰۶ نیز در اثر شدت برخورد دچار مصدومیت شده و داخل خودروها محبوس شدند که آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، عملیات رهاسازی را انجام داده و مصدومان را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
وی با اشاره به پایان عملیات امدادرسانی، تصریح کرد: پس از انتقال مصدومان، نیروهای آتشنشانی نسبت به ایمنسازی کامل محل حادثه اقدام کردند.
قدمی در پایان گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۷ آتشنشان به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی در محل حضور یافتند.