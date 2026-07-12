معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه:
روزانه ۳۰ سگ بلاصاحب از سطح شهر جمعآوری میشود/پناهگاه سراب نیلوفر ظرفیت نگهداری ۷ هزار قلاده را دارد
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اجرای مستمر طرح ساماندهی سگهای بلاصاحب در سطح شهر، از فعالیت شبانهروزی اکیپهای زندهگیری در مناطق هشتگانه کرمانشاه خبر داد و گفت: به طور میانگین روزانه ۳۰ قلاده سگ بلاصاحب از سطح شهر جمعآوری و برای نگهداری، واکسیناسیون و انجام اقدامات لازم به پناهگاه سراب نیلوفر منتقل میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سجاد یزدانی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای شهرداری کرمانشاه برای کنترل و ساماندهی جمعیت سگهای بلاصاحب، اظهار کرد: در حال حاضر هشت اکیپ پیمانکاری در مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه به همراه یک اکیپ مستقل از سوی معاونت خدمات شهری، به صورت مستمر عملیات زندهگیری و جمعآوری سگهای بلاصاحب را در سطح شهر انجام میدهند و این روند بدون وقفه در تمامی ایام سال ادامه دارد.
وی افزود: این اکیپها بر اساس گزارشهای مردمی و همچنین پایشهای مستمر، نقاطی را که بیشترین تجمع سگهای بلاصاحب در آنها مشاهده میشود شناسایی کرده و نسبت به جمعآوری این حیوانات اقدام میکنند تا از بروز مشکلات و مخاطرات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه پناهگاه نگهداری سگهای بلاصاحب در محور سراب نیلوفر یکی از مراکز شاخص کشور در این حوزه محسوب میشود، گفت: این مرکز با مساحتی حدود هشت هزار متر مربع احداث شده و با همکاری سمنهای فعال در حوزه حمایت از حیوانات اداره میشود. ظرفیت این مجموعه بیش از هفت هزار قلاده سگ است و تمامی سگهای جمعآوریشده پس از انتقال، تحت نظارت و مراقبت قرار میگیرند.
یزدانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار قلاده سگ در این پناهگاه نگهداری میشوند و به طور میانگین نیز روزانه حدود ۳۰ قلاده سگ بلاصاحب از سطح شهر کرمانشاه جمعآوری و به این مرکز منتقل میشود. این آمار بسته به فصل، شرایط آبوهوایی و میزان گزارشهای مردمی ممکن است افزایش یا کاهش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب نیازمند برنامهای مستمر و بلندمدت است، عنوان کرد: به دلیل چرخه طبیعی تولید مثل، امکان حذف کامل سگهای بلاصاحب از سطح شهر وجود ندارد و هر سال با آغاز فصل بهار و افزایش زاد و ولد، جمعیت این حیوانات نیز افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که روند ساماندهی را با چالشهایی همراه میسازد.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیت سگهای بلاصاحب را رهاسازی تولهسگها در حاشیه شهر دانست و گفت: برخی عشایر که از اواخر اسفندماه برای استقرار فصلی به اطراف کرمانشاه میآیند، پس از زاد و ولد سگهای گله، تولهها را در حاشیه شهر رها میکنند که این اقدام موجب افزایش تعداد سگهای بلاصاحب و تحمیل بار مضاعف بر مجموعه شهرداری میشود.
وی همچنین با انتقاد از نبود مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانهای استان، اظهار کرد: مطابق ضوابط، هر شهرستان باید دارای پناهگاه ویژه نگهداری سگهای بلاصاحب باشد، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که سگهای جمعآوریشده از شهرستانهای دیگر در حاشیه شهر کرمانشاه رها میشوند که این مسئله روند ساماندهی را برای شهرداری کرمانشاه دشوارتر کرده است.
یزدانی با تأکید بر اینکه ساماندهی سگهای بلاصاحب تنها وظیفه شهرداری نیست، افزود: حل این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای مسئول، از جمله فرمانداریها، دهیاریها، شهرداریهای سایر شهرستانها، دستگاههای دامپزشکی و همچنین مشارکت شهروندان است تا بتوان با اجرای برنامهای منسجم، ضمن حفظ حقوق حیوانات، امنیت و آرامش شهروندان نیز تأمین شود.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری کرمانشاه با بهرهگیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، برنامه ساماندهی سگهای بلاصاحب را با جدیت ادامه خواهد داد و تلاش میکند ضمن رعایت اصول انسانی و استانداردهای نگهداری از حیوانات، از افزایش جمعیت این حیوانات در سطح شهر و بروز مشکلات ناشی از آن جلوگیری کند.