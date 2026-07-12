بازدید شهردار رشت و مدیرکل امور مالیاتی گیلان از پروژه تقاطع امام حسین (ع)

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی، شهردار رشت امروز به همراه حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان، از روند اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد، شهردار رشت ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های مؤثر مدیرکل امور مالیاتی استان در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی شهر، بر نقش کلیدی این تعاملات در تسریع روند اجرایی طرح‌ها تأکید کرد.

گفتنی است؛ عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از مدتی پیش آغاز شده و در سال گذشته، یک لاین از این پروژه بزرگ ترافیکی به بهره برداری رسید.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش بینی می‌شود لاین دوم این تقاطع طی چهار ماه آینده تکمیل و افتتاح شود تا گامی مؤثر در روان‌سازی ترافیک و کاهش بار ترافیکی این محدوده از شهر برداشته شود.

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