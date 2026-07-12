خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:

تعطیلی و پلمب سزای گرانفروشی میوه / محکومیت به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون جریمه

تعطیلی و پلمب سزای گرانفروشی میوه / محکومیت به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون جریمه
کد خبر : 1811961
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: متصدی یک واحد میوه فروشی به دلیل گران فروشی میوه در تعزیرات حکومتی گیلان به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اظهار کرد: پرونده یک واحد میوه فروشی به دلیل گرانفروشی میوه در شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته امینی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از واحد صنفی میوه فروشی، گزارش تخلف را تهیه و پس از ارجاع برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل