تعطیلی و پلمب سزای گرانفروشی میوه / محکومیت به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون جریمه

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اظهار کرد: پرونده یک واحد میوه فروشی به دلیل گرانفروشی میوه در شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته امینی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از واحد صنفی میوه فروشی، گزارش تخلف را تهیه و پس از ارجاع برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای پیام/