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ثبت جوجه آوری پرندگان آبزی در آب‌بندان‌های املش

ثبت جوجه آوری پرندگان آبزی در آب‌بندان‌های املش
کد خبر : 1811956
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همزمان با فصل جوجه آوری پرندگان، کارشناسان و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش موفق شدند جوجه آوری چند گونه ارزشمند پرندگان آبزی در آب‌بندان‌های این شهرستان را ثبت کنند.

به گزارش ایلنا از املش،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش گفت: همزمان با فصل جوجه آوری پرندگان، پایش‌های میدانی کارشناسان و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش نشان می‌دهد که چند گونه ارزشمند پرندگان آبزی از جمله طاووسک، کشیم کوچک و چنگر نوک‌سرخ با موفقیت در آب‌بندان‌های این شهرستان زادآوری کرده‌اند.

داوود نظری افزود: مشاهده آشیانه‌ها، تخم‌ها و جوجه‌های این گونه‌ها، نشان‌دهنده مناسب بودن شرایط زیستگاهی، کیفیت مطلوب منابع آبی و امنیت نسبی این زیستگاه‌ها برای تولیدمثل پرندگان آبزی است.

 

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