هشدار پلیس فتا گیلان:
حراجهای غیرواقعی دام تازه کلاهبرداران سایبری
کد خبر : 1811953
رئیس پلیس فتا گیلان از دام تازه کلاهبرداران سایبری برای شهروندان در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی تحت عنوان «فروش کالاهای ارزانقیمت» و «حراجهای باورنکردنی» گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از تمایل شهروندان به خرید ارزان، اقدام به فریب کاربران و سرقت وجوه یا اطلاعات بانکی آنان میکنند.
وی افزود: شهروندان باید نسبت به قیمتهای غیرمتعارف و پیشنهادهای وسوسهانگیز هوشیار باشند و پیش از هرگونه پرداخت، از اصالت فروشنده و اعتبار سایت یا صفحه فروش مطمئن شوند.
رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به شگردهای رایج کلاهبرداران اینترنتی گفت: مجرمان سایبری با درج آگهیهای فروش کالا با قیمتهای غیرواقعی، دریافت بیعانه در سایتهای آگهیمحور، ایجاد صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی، ارسال پیامکها و تماسهای تبلیغاتی فریبنده و همچنین راهاندازی فروشگاههای اینترنتی جعلی، شهروندان را به درگاههای پرداخت جعلی هدایت کرده و اقدام به سرقت وجوه یا اطلاعات بانکی آنان میکنند.
سرهنگ امیر حسین نقی مهر از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید اینترنتی، از اعتبار فروشنده و اصالت سایت یا صفحه فروش اطمینان حاصل کرده و از پرداخت بیعانه به افراد ناشناس، اعتماد به پیشنهادهای با قیمتهای غیرمنطقی و کلیک روی لینکهای مشکوک خودداری کنند.
وی همچنین گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا قرار گرفتن در معرض کلاهبرداریهای اینترنتی، موضوع را از طریق سایت www.policefata.ir یا تماس با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.