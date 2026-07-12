خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار پلیس فتا گیلان:

حراج‌های غیرواقعی دام تازه کلاهبرداران سایبری

حراج‌های غیرواقعی دام تازه کلاهبرداران سایبری
کد خبر : 1811953
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا گیلان از دام تازه کلاهبرداران سایبری برای شهروندان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی تحت عنوان «فروش کالا‌های ارزان‌قیمت» و «حراج‌های باورنکردنی» گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از تمایل شهروندان به خرید ارزان، اقدام به فریب کاربران و سرقت وجوه یا اطلاعات بانکی آنان می‌کنند.

وی افزود: شهروندان باید نسبت به قیمت‌های غیرمتعارف و پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز هوشیار باشند و پیش از هرگونه پرداخت، از اصالت فروشنده و اعتبار سایت یا صفحه فروش مطمئن شوند.
 
رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به شگرد‌های رایج کلاهبرداران اینترنتی گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های فروش کالا با قیمت‌های غیرواقعی، دریافت بیعانه در سایت‌های آگهی‌محور، ایجاد صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فریبنده و همچنین راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی جعلی، شهروندان را به درگاه‌های پرداخت جعلی هدایت کرده و اقدام به سرقت وجوه یا اطلاعات بانکی آنان می‌کنند.
 
سرهنگ امیر حسین نقی مهر از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید اینترنتی، از اعتبار فروشنده و اصالت سایت یا صفحه فروش اطمینان حاصل کرده و از پرداخت بیعانه به افراد ناشناس، اعتماد به پیشنهاد‌های با قیمت‌های غیرمنطقی و کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند.
 
وی همچنین گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری‌های اینترنتی، موضوع را از طریق سایت www.policefata.ir یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل