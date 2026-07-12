پنج شهرستان استان بوشهر مورد حملات دشمن قرار گرفت
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: پنج شهرستان این استان بامداد امروز مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان یکشنبه افزود: از بامداد امروز مناطقی در شهرستان های عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفته است.
وی یادآور شد: این حملات تلفات جانی نداشته است.
جهانیان تصریح کرد: روز گذشته هم یک نقطه در حاشیه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفته بود.