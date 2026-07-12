به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیر خواه در این ارتباط گفت: این عملیات در اراضی کشاورزی جاده امامزاده اباذر (آشنستان) و روستای میانبر از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

خیرخواه افزود: مستحدثات قلع‌وقمع‌شده شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی غیرمجاز بود که با اجرای احکام قانونی، بالغ بر 10 هزار و 750 مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با تأکید بر برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین و عوامل اجرائیات شهرداری منطقه انجام شد.

وی تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

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