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آزادسازی بیش از یک‌هکتار از اراضی کشاورزی قزوین

آزادسازی بیش از یک‌هکتار از اراضی کشاورزی قزوین
کد خبر : 1811899
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، از اجرای حکم قلع‌وقمع 25 مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیر خواه در این ارتباط گفت: این عملیات در اراضی کشاورزی جاده امامزاده اباذر (آشنستان) و روستای میانبر از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

خیرخواه افزود: مستحدثات قلع‌وقمع‌شده شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی غیرمجاز بود که با اجرای احکام قانونی، بالغ بر 10 هزار و 750 مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با تأکید بر برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین و عوامل اجرائیات شهرداری منطقه انجام شد.

وی تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

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