کشف بیش از 4 کیلوگرم تریاک از خودروی سواری کوئیک

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی برجابجایی و انتقال محموله مواد مخدر از استان تهران به قزوین توسط 2 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به وسیله یک دستگاه خودروسواری کوئیک، بررسی صحت و سقم موضوع در دستور کار تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: با ردیابی هوشمندانه مسیر تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان، بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی، در عوارضی مستقرشدند.

رئیس پلیس مبارزه بامواد مخدر استان ادامه داد: ماموران پس از شناسایی و رویت خودرو بلافاصله دراقدامی غافلگیرانه، خودرو مورد نظر را متوقف و دربازرسی به عمل آمده از آن ، 4 کیلو و 820 گرم تریاک که بصورت ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

خمسه با اشاره به دستگیری 2 نفر قاچاقچی در این عملیات خاطرنشان کرد: یک دستگاه خودروی سواری کوئیک دراین عملیات توقیف شد.

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