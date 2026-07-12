استاندار لرستان:
۱۸ طرح با ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبار در استان اجرا میشود/ ایجاد ۱۱۵ فرصت شغلی
استاندار لرستان از تایید ۱۸ طرح در حوزههای صنعت،گردشگری و کشاورزی در استان خبر داد و گفت: کاربری این طرحها در این جلسه مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، اظهارداشت: این طرحها به ارزش ۲۵۸ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۱۵ نفر برای بهبود معیشت مردم و تسریع در روند سرمایهگذاری در استان، مورد تایید قرار گرفت.
وی ادامهداد: در این جلسه همچنین توزیع اعتبارات استانی براساس شاخصهای کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و ۶/۱ همت اعتبار بین ۱۲ شهرستان استان توزیع شد.
نماینده عالی دولت در لرستان اظهارداشت: در جلسه قبل نیز ۵ همت اعتبار در حوزه توازن بین شهرستانهای مختلف توزیع شد که در مجموع بیش از ۱۱ همت اعتبار در شهرستانها توزیع گردید.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت استفاده ظرفیتهای مختلف قانون بودجه تاکید کرد و گفت: مدیران استان تلاش کنند که از ۴۱۶ همت اعتبار شناور وزارتخانهها منابع لازم برای استان را جذب نمایند و پیشبینی ما اینست که حداقل ۱۰درصد این اعتبارات یعنی رقمی حدود ۴۱ همت اعتبار با چانه زنی و کمک نمایندگان برای اجرای طرحهای توسعه استان، جذب شوند.
وی تصریح کرد: در این راستا از مدیران میخواهیم که مدیر پشت میزی نباشند، مدیران کارگاهی باشند و از وضعیت پروژهها و نیاز مردم مناطق مختلف اطلاعات کافی داشته باشند هرچند که برآیند عملکرد مدیران در استان مناسب است اما باید به نقطه مطلوب برسیم.
شاهرخی افزود: در این مسیر، شخصا از تلاش مدیران حمایت میکنم و تاکید میکنم مدیران از ظرفیتهای مختلفی مانند مولدسازی، اوراق و… استفاده کنند.
استاندار لرستان یادآور شد: منابع بانکی استان نیز باید از افزایش یابد تا مواردی مانند وام ازدواج جوانان و…تسهیل شود و از سوی دیگر صنایعی که منابع بانکیشان در تهران و سایر استانهاست نیز باید در مورد اشتغال ایجاد شده در استان و سرمایهگذاری در بانکهای استان اقدام نمایند.