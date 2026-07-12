به گزارش ایلنا، عنایت الله هنورد اظهارداشت: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور به موقع، نسبت به انجام عملیات امداد و نجات اقدام کردند و با رعایت اصول ایمنی، شهروندی که از ارتفاع شش متری به چاله آسانسور سقوط کرده بود، نجات داده شد و پس از آن تحویل اورژانس گردید.

وی افزود: علت این حادثه نامعلوم است اما قطعا رعایت اصول ایمنی می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری کند.

راهنورد بیان کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد، جهت جلوگیری از موارد مشابه، یک دوره‌ آموزشی برای شهروندان برگزار خواهد کرد که علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام با سامانه‌ 125 تماس حاصل کنند.

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