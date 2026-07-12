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عملیات امداد و نجات آتش‌نشانی شهرکرد در خیابان نامجو؛ سقوط فرد از ارتفاع به چاله آسانسور

عملیات امداد و نجات آتش‌نشانی شهرکرد در خیابان نامجو؛ سقوط فرد از ارتفاع به چاله آسانسور
کد خبر : 1811875
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رئیس سازمان آتش نشانی شهرکرد گفت: شب گذشته پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد طی تماس با سامانه‌ 125 جهت امدادرسانی به یک مورد سقوط در چاله آسانسور به خیابان نامجو شهرکرد اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، عنایت الله هنورد اظهارداشت: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور به موقع، نسبت به انجام عملیات امداد و نجات اقدام کردند و با رعایت اصول ایمنی، شهروندی که از ارتفاع شش متری به چاله آسانسور سقوط کرده بود، نجات داده شد و پس از آن تحویل اورژانس گردید.

وی افزود: علت این حادثه نامعلوم است اما قطعا رعایت اصول ایمنی می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری کند.

راهنورد بیان کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد، جهت جلوگیری از موارد مشابه، یک دوره‌ آموزشی برای شهروندان برگزار خواهد کرد که علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام با سامانه‌ 125 تماس حاصل کنند.

 

 

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