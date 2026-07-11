عامل ترور شهید چهری افسر انتظامی کرمانشاه در سردشت دستگیر شد

به گزارش ایلنا کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی دادگستری، ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: مرتکب که از تروریست‌ها و اشرار مسلح است که در یک عملیات تروریستی در شهرستان کرمانشاه، سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای استان کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری شده بود.

وی اضافه کرد: با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه قضایی آذربایجان غربی و شهرستان سردشت با هنگ مرزی این شهرستان، این دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: شهید سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجای کرمانشاه بود که ۱۲ تیرماه گذشته به دست اشرار مسلح تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

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