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عامل ترور شهید چهری افسر انتظامی کرمانشاه در سردشت دستگیر شد

عامل ترور شهید چهری افسر انتظامی کرمانشاه در سردشت دستگیر شد
کد خبر : 1811826
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رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: عامل ترور شهید سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای کرمانشاه در شهرستان سردشت دستگیر شد.

به گزارش ایلنا کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی دادگستری، ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: مرتکب که از تروریست‌ها و اشرار مسلح است که در یک عملیات تروریستی در شهرستان کرمانشاه، سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای استان کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری شده بود.

وی اضافه کرد: با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه قضایی آذربایجان غربی و شهرستان سردشت با هنگ مرزی این شهرستان، این دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: شهید سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجای کرمانشاه بود که ۱۲ تیرماه گذشته به دست اشرار مسلح تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

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