رئیس اورژانس بابل خبر داد:
مسمومیت 5 کودک اهل شهرستان بابل به دلیل استنشاق گاز مونوکسیدکربن
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل گفت: 5 کودک اهل این شهرستان به دلیل استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار حادثه گازگرفتگی شده بودند که با اقدام به هنگام تکنسینهای اورژانس از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی افزود: گزارشی مبنی بر مسمومیت یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در خیابان گنجافروز، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس شهرستان بابل اعلام شد. در این راستا بلافاصله تکنسینهای پایگاههای اورژانس دانشگاه و روشنآباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: تکنسینهای اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه بر اثر خاموش شدن گاز پیکنیک و انتشار گاز مونوکسیدکربن اتفاق افتاده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وضعیت حادثهدیدگان این اتفاق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این حادثه گازگرفتگی 4 دختر بچه 2، 3، 5 و 8 ساله و یک نوزاد پسر 4 ماهه دچار مسمومیت شده بودند.
لعلی به اقداماتی که نیروهای عملیاتی برای مصدومان حادثه انجام دادند اشاره داشته و تصریح کرد: تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت هر 5 مصدوم این حادثه، مصدومان را برای ادامه روند فرایندهای درمانی به بیمارستان ویژه کودکان شهر امیرکلا منتقل کردند.