مسمومیت 5 کودک اهل شهرستان بابل به دلیل استنشاق گاز مونوکسیدکربن

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی افزود: گزارشی مبنی بر مسمومیت یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در خیابان گنج‌افروز، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس شهرستان بابل اعلام شد. در این راستا بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های اورژانس دانشگاه و روشن‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه بر اثر خاموش شدن گاز پیک‌نیک و انتشار گاز مونوکسیدکربن اتفاق افتاده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وضعیت حادثه‌دیدگان این اتفاق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این حادثه گازگرفتگی 4 دختر بچه 2، 3، 5 و 8 ساله و یک نوزاد پسر 4 ماهه دچار مسمومیت شده بودند.

لعلی به اقداماتی که نیروهای عملیاتی برای مصدومان حادثه انجام دادند اشاره داشته و تصریح کرد: تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت هر 5 مصدوم این حادثه، مصدومان را برای ادامه روند فرایندهای درمانی به بیمارستان ویژه کودکان شهر امیرکلا منتقل کردند.

انتهای پیام/