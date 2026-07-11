معاون جمعیت هلالاحمر استان خبر داد:
11 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی واژگونی خودرو در محورهای مواصلاتی استان سمنان
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به وقوع 2 حادثه واژگونی خودرو در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی شامل 2 سانحه مجزای واژگونی خودرو در محورهای مواصلاتی این استان در مجموع 11 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان به تشریح جزئیات این حوادث رانندگی پرداخته و افزود: در حادثه رانندگی نخست گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کیلومتر 60 محور مواصلاتی دامغان به سمنان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شده است.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه هلالاحمر آهوان به محل حادثه اعزام شد. ارزیابیهای اولیه مشخص کرد که این سانحه 6 مصدوم برجای گذاشته است. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس 115 مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار داشت: همچنین در حادثه رانندگی دوم نیز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری هیوندا سوناتا در کیلومتر 34 محور مواصلاتی سمنان به فیروزکوه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شده است.
باغبان تصریح کرد: بلافاصله تیم امدادی پایگاه هلالاحمر شهدای امدادگر به محل حادثه اعزام شد. ارزیابیهای اولیه مشخص کرد که این سانحه 5 مصدوم برجای گذاشته است. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس 115 مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کردند.