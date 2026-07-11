خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی زابل خبر داد:

پلیس در تعقیب عامل قتل یک شهروند اهل شهرستان زابل

پلیس در تعقیب عامل قتل یک شهروند اهل شهرستان زابل
کد خبر : 1811739
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل به پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری یک قاتل فراری در این منطقه اشاره کرده و گفت: پیگیری‌های ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل قتل یک شهروند زابلی با جدیت در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسینعلی سنچولی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر تیراندازی با اسلحه کمری به سمت یک شهروند در یکی از محله‌های شهرستان زابل، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه از صحنه وقوع قتل نشان داد فردی ناشناس با اسلحه کمری به سمت این شهروند تیراندازی کرده و پس از آن، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس متعلق به مقتول را به سرقت برده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل به مرگ این شهروند بر اثر شدت جراحات وارد شده اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس از همان دقایق اولیه آغاز شده و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ سنچولی به اقدامات پلیسی برای دستگیری قاتل اشاره داشته و تصریح کرد: پلیس با بکارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، در تعقیب متهم فراری است. این فرد به زودی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل