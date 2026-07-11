پلیس در تعقیب عامل قتل یک شهروند اهل شهرستان زابل

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسینعلی سنچولی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر تیراندازی با اسلحه کمری به سمت یک شهروند در یکی از محله‌های شهرستان زابل، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه از صحنه وقوع قتل نشان داد فردی ناشناس با اسلحه کمری به سمت این شهروند تیراندازی کرده و پس از آن، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس متعلق به مقتول را به سرقت برده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل به مرگ این شهروند بر اثر شدت جراحات وارد شده اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس از همان دقایق اولیه آغاز شده و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ سنچولی به اقدامات پلیسی برای دستگیری قاتل اشاره داشته و تصریح کرد: پلیس با بکارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، در تعقیب متهم فراری است. این فرد به زودی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

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