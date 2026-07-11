حادثه در شهربازی ملکشهر اصفهان ۲ نفر را راهی بیمارستان کرد
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان از وقوع حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملکشهر خبر داد و گفت: با حضور نیروهای امدادی، ضمن انتقال ۲ مصدوم به مرکز درمانی، فعالیت این دستگاه تا تأیید ایمنی متوقف شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مجتبی دهقانی، روز شنبه، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی اعلام گزارش بروز حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملکشهر، اکیپهای عملیاتی به همراه مدیر کشیک وقت و افسر کشیک سازمان، در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند، افزود: مصدومان بلافاصله توسط عوامل اورژانس پیشبیمارستانی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند و نیروهای آتشنشانی ضمن ارزیابی محیطی و ایمنسازی کامل محل، هشدارهای فنی لازم را به مدیریت مجموعه ابلاغ کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان تأکید کرد: بهمنظور پیشگیری از حوادث مشابه و حفظ سلامت شهروندان، محل حادثه توسط آتشنشانی نوار خطرکشی و بهرهبرداری از این وسیله بازی تا زمان تعمیر اساسی، بازرسیهای فنی و دریافت تأییدیه رسمی از اداره استاندارد بهصورت کامل ممنوع اعلام شد.