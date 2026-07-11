باد، گردوخاک و موج گرما در راه است

به گزارش ایلنا، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۹ اداره‌کل هواشناسی فارس، از امروز شنبه ۲۰ تیرماه تا دوشنبه ۲۲ تیرماه، شرایط جوی استان تحت تأثیر دو پدیده قابل توجه قرار می‌گیرد.

نخستین سامانه با افزایش سرعت وزش باد همراه است و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شدت بیشتری داشته باشد. این سامانه در نیمه شرقی، نیمه جنوبی، مناطق مرکزی استان و شهر شیراز فعال خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی را افزایش می‌دهد.

بر اساس اعلام هواشناسی فارس، وزش باد و گردوخاک می‌تواند پیامدهایی همچون سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جاده‌ای، افزایش غلظت آلاینده‌های گردوغبار و کاهش کیفیت هوا را به همراه داشته باشد.

همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق تحت تأثیر این سامانه وجود دارد و به همین منظور توصیه شده است شهروندان نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کرده و از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال، ساختمان‌های نیمه‌کاره و مکان‌های پرخطر خودداری کنند.

سامانه دوم نیز از امروز شنبه تا دوشنبه موجب افزایش دما و تداوم روزهای گرم در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان خواهد شد.

هواشناسی فارس افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی به‌ویژه برای گروه‌های حساس، افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع، جنگل‌ها و مزارع و همچنین آسیب به محصولات کشاورزی را از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اعلام کرده است.

اداره‌کل هواشناسی فارس از شهروندان خواسته است با مدیریت مصرف انرژی، از حضور غیرضروری گروه‌های حساس در فضای باز به‌خصوص در ساعات اوج گرما خودداری کرده و از روشن کردن آتش در طبیعت و مناطق مستعد حریق پرهیز کنند.

همچنین توصیه شده است در زمان وقوع گردوخاک، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات ایمنی را برای کاهش اثرات این مخاطرات رعایت کنند.

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