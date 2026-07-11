به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از اتخاذ تصمیمات راهبردی جهت تغییر ساختار اقتصادی و توسعه زیرساختی استان خبر داد. وی با تأکید بر ضرورت گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن، بر بازنگری در طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

استاندار مازندران در این نشست اظهار داشت: استان ما امروز در مسیر تصمیمات بسیار مهمی قرار گرفته است. از جمله نخستین اقدامات، بازنگری در طرح‌های عادی و توسعه‌ای استان بود که با هدف رفع نیازهای روز و مدیریت بهتر گسترش شهرها و مناطق انجام شد.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد اقتصادی استان، تصریح کرد: ما برای توسعه پایدار مازندران، نمی‌توانیم تنها به بخش‌های سنتی نظیر مرغداری و بسته‌بندی بسنده کنیم. کارگروه ویژه‌ای برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های کلان تشکیل شده است تا مسیر توسعه را به سمت اقتصاد سبز، فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته هدایت کنیم. بهره‌گیری صحیح و متنوع از اراضی استان، پیش‌شرط اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی است.

وی همچنین در بخش زیرساخت‌های انرژی و بندری، به بازنگری در طرح توسعه بندر نوشهر اشاره کرد و افزود: در راستای بهینه‌سازی ظرفیت‌ها، مقرر گردید با بازنگری در زمین‌های تحت پوشش بندر نوشهر، امکان احداث نیروگاه‌های جدید فراهم شود. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت احداث دو نیروگاه ۵۰ مگاواتی در غرب استان جهت تأمین نیاز انرژی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

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