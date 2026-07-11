با امضای تفاهمنامه میراثفرهنگی فارس و دانشگاه هنر شیراز؛
پژوهشکده ایرانشناسی در فارس راهاندازی میشود/صیانت از هویت ایرانی با زبان پژوهش و دانشگاه
آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان این ادارهکل و دانشگاه هنر شیراز با حضور رئیس دانشگاه هنر شیراز، معاونان، مدیران، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مسئولان حوزه میراثفرهنگی در سالن اجتماعات ادارهکل میراثفرهنگی فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل میراثفرهنگی فارس در این مراسم با تأکید بر ضرورت پژوهشمحوری در تصمیمگیریهای اجرایی اظهار کرد: هیچ برنامهای بدون پشتوانه علمی و پژوهشی نمیتواند به نتایج پایدار برسد و اعتقاد ما بر این است که مسیر توسعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید بر پایه مطالعات تخصصی و ظرفیت دانشگاهها استوار باشد.
بهزاد مریدی با اشاره به فاصله موجود میان حوزه پژوهش و اجرا افزود: در بسیاری از موارد، پژوهشگران دستاوردهای ارزشمندی تولید میکنند، اما این یافتهها کمتر در فرآیندهای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی نیز به دلیل محدودیتهای مختلف کمتر از ظرفیتهای علمی بهره میبرند.
وی هدف از این تفاهمنامه را ایجاد سازوکاری مؤثر برای کاهش فاصله میان پژوهش و اجرا و تبدیل پژوهشهای علمی به برنامههای کاربردی عنوان کرد.
مریدی با بیان اینکه ایده تأسیس پژوهشکده ایرانشناسی حاصل ماهها گفتوگو و هماندیشی میان ادارهکل میراثفرهنگی فارس، دانشگاه هنر شیراز و جمعی از استادان و پژوهشگران است، گفت: این پژوهشکده با رویکردی میانرشتهای به مطالعه هویت ایرانی، میراث مادی و معنوی و ظرفیتهای فرهنگی کشور خواهد پرداخت و تلاش میکند از طریق پژوهشهای کاربردی، زمینه حفاظت پویا از آثار تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد میراث را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، پژوهشکده ایرانشناسی فعالیت خود را در قالب پنج گروه تخصصی شامل «باستانشناسی و میراث مادی»، «معماری، مرمت، شهرسازی و احیای کاربری»، «هنر و صنایعدستی»، «مردمشناسی، زبانشناسی و مطالعات هویت» و «مدیریت میراث، اقتصاد گردشگری و برندینگ» دنبال خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس افزود: این گروهها مأموریت دارند ضمن تولید دانش تخصصی، راهکارهای اجرایی برای حفاظت از میراثفرهنگی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و توسعه گردشگری ارائه دهند.
وی یکی از مهمترین اهداف این پژوهشکده را خروج از رویکرد حفاظت صرف و حرکت به سمت صیانت پویا از میراثفرهنگی عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، حفاظت از آثار تاریخی با توسعه گردشگری، سرمایهگذاری، تولید محتوای فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی پیوند میخورد.
مریدی همچنین از تشکیل شورای راهبردی مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی فارس و دانشگاه هنر شیراز خبر داد و افزود: این شورا مسئول سیاستگذاری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای پژوهشکده خواهد بود و از ظرفیت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان حوزههای مختلف برای پیشبرد اهداف آن بهره خواهد گرفت.
در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه هنر شیراز نیز با استقبال از شکلگیری این همکاری مشترک، تأسیس پژوهشکده ایرانشناسی را ظرفیتی ارزشمند برای گسترش ارتباط دانشگاه با دستگاههای اجرایی دانست.
ستار خالدیان اظهار کرد: پژوهشکدههای خودگردان ساختاری منعطف برای اجرای پروژههای پژوهشی و همکاری با دستگاههای مختلف فراهم میکنند و میتوانند از ظرفیت استادان، پژوهشگران و متخصصان دانشگاههای گوناگون بهره ببرند.
وی افزود: این ویژگی موجب میشود پروژههای علمی با سرعت و کارآمدی بیشتری اجرا شوند و پاسخگوی نیازهای واقعی دستگاههای اجرایی باشند.
رئیس دانشگاه هنر شیراز تصریح کرد: این پژوهشکده علاوه بر اجرای طرحهای پژوهشی، امکان برگزاری دورههای آموزشی، همایشهای علمی، انتشار مجلات تخصصی، همکاری با مراکز علمی داخلی و بینالمللی و جذب مشارکت نهادهای مختلف را خواهد داشت و میتواند به یکی از قطبهای علمی حوزه ایرانشناسی و میراثفرهنگی در کشور تبدیل شود.
خالدیان با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد استان فارس در حوزه میراثفرهنگی اظهار داشت: وجود آثار جهانی، محوطههای تاریخی، تنوع فرهنگی و پیشینه تمدنی استان، ضرورت بهرهگیری از دانش تخصصی و پژوهشهای میانرشتهای را بیش از پیش آشکار میکند و این همکاری مشترک میتواند الگویی موفق برای تعامل میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی در سطح کشور باشد.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و دانشگاه هنر شیراز با هدف تأسیس پژوهشکده خودگردان ایرانشناسی و توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی به امضای طرفین رسید.