کشف بزرگ ترین مزرعه استخراج رمز ارز غیرمجاز در مرودشت

به گزارش ایلنا، سردار عزیزالله ملکی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و در پی نارضایتی شهروندان از کمبود برق، مأموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از دو هفته اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اطراف روستای رجاآباد این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان، موفق به کشف ۲۰۱ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز شدند که مالک آن‌ها از برق و گاز شهری برای فعالیت این تجهیزات استفاده می‌کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش تجهیزات کشف‌شده توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

ملکی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انرژی و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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