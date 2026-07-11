فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
کشف بزرگ ترین مزرعه استخراج رمز ارز غیرمجاز در مرودشت
فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۲۰۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان مرودشت خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزالله ملکی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محلهمحور و در پی نارضایتی شهروندان از کمبود برق، مأموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از دو هفته اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اطراف روستای رجاآباد این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان، موفق به کشف ۲۰۱ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز شدند که مالک آنها از برق و گاز شهری برای فعالیت این تجهیزات استفاده میکرد.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش تجهیزات کشفشده توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
ملکی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با استفادهکنندگان غیرمجاز از انرژی و فعالیتهای غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.