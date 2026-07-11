رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس مطرح کرد؛
توسعه تحقیقات کشاورزی در جهرم با تمرکز بر تولید دانش فنی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با تأکید بر نقش مؤثر ایستگاههای تحقیقاتی در حل چالشهای بخش کشاورزی، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم میتواند زمینهساز توسعه فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی جنوب استان باشد.
مرادی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ایستگاههای تحقیقاتی در توسعه پایدار کشاورزی اظهار کرد: ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی، حلقه اتصال میان دانش و عرصه تولید هستند و باید با تمرکز بر پژوهشهای کاربردی، راهکارهای علمی برای رفع مسائل و نیازهای واقعی کشاورزان ارائه کنند.
وی افزود: توسعه فعالیتهای پژوهشی، تقویت زیرساختهای موجود، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و افزایش تعامل میان مراکز تحقیقاتی و بهرهبرداران بخش کشاورزی از اولویتهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ایستگاه تحقیقات جهرم گفت: این مجموعه با برخورداری از باغات تحقیقاتی، مزارع پژوهشی و ظرفیتهای آموزشی، میتواند نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه ارقام و روشهای نوین تولید و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بخش اجرا ایفا کند.
مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت محصولات باغی از جمله مرکبات و نخیلات در جنوب استان فارس، تحقیقات کاربردی در این حوزه باید با هدف افزایش بهرهوری، مدیریت منابع، کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت محصولات دنبال شود.
وی ادامه داد: نتایج فعالیتهای تحقیقاتی زمانی اثربخش خواهد بود که ارتباط میان پژوهشگران، کارشناسان اجرایی و کشاورزان تقویت شود و دستاوردهای علمی به شکل عملی در مزارع و باغات مورد استفاده قرار گیرد.
در این بازدید، وضعیت پروژههای تحقیقاتی، باغها و مزارع تحقیقاتی، زیرساختها، امکانات موجود و برنامههای توسعهای ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم مورد بررسی قرار گرفت.
ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم به عنوان یکی از واحدهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با اجرای طرحهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی، نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی، بهویژه در حوزه مرکبات و نخیلات جنوب استان ایفا میکند.