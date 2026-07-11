توسعه تحقیقات کشاورزی در جهرم با تمرکز بر تولید دانش فنی

به گزارش ایلنا، ابوالفتح مرادی از ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌های پژوهشی، اجرایی و زیرساختی این مجموعه قرار گرفت.

مرادی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ایستگاه‌های تحقیقاتی در توسعه پایدار کشاورزی اظهار کرد: ایستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشی، حلقه اتصال میان دانش و عرصه تولید هستند و باید با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، راهکارهای علمی برای رفع مسائل و نیازهای واقعی کشاورزان ارائه کنند.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تقویت زیرساخت‌های موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و افزایش تعامل میان مراکز تحقیقاتی و بهره‌برداران بخش کشاورزی از اولویت‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ایستگاه تحقیقات جهرم گفت: این مجموعه با برخورداری از باغات تحقیقاتی، مزارع پژوهشی و ظرفیت‌های آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه ارقام و روش‌های نوین تولید و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بخش اجرا ایفا کند.

مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت محصولات باغی از جمله مرکبات و نخیلات در جنوب استان فارس، تحقیقات کاربردی در این حوزه باید با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات دنبال شود.

وی ادامه داد: نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی زمانی اثربخش خواهد بود که ارتباط میان پژوهشگران، کارشناسان اجرایی و کشاورزان تقویت شود و دستاوردهای علمی به شکل عملی در مزارع و باغات مورد استفاده قرار گیرد.

در این بازدید، وضعیت پروژه‌های تحقیقاتی، باغ‌ها و مزارع تحقیقاتی، زیرساخت‌ها، امکانات موجود و برنامه‌های توسعه‌ای ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم مورد بررسی قرار گرفت.

ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم به عنوان یکی از واحدهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با اجرای طرح‌های پژوهشی، آموزشی و ترویجی، نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه مرکبات و نخیلات جنوب استان ایفا می‌کند.

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