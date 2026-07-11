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رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس مطرح کرد؛

توسعه تحقیقات کشاورزی در جهرم با تمرکز بر تولید دانش فنی

توسعه تحقیقات کشاورزی در جهرم با تمرکز بر تولید دانش فنی
کد خبر : 1811569
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رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با تأکید بر نقش مؤثر ایستگاه‌های تحقیقاتی در حل چالش‌های بخش کشاورزی، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی جنوب استان باشد.

به گزارش ایلنا، ابوالفتح مرادی از ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌های پژوهشی، اجرایی و زیرساختی این مجموعه قرار گرفت.

مرادی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ایستگاه‌های تحقیقاتی در توسعه پایدار کشاورزی اظهار کرد: ایستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشی، حلقه اتصال میان دانش و عرصه تولید هستند و باید با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، راهکارهای علمی برای رفع مسائل و نیازهای واقعی کشاورزان ارائه کنند.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تقویت زیرساخت‌های موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و افزایش تعامل میان مراکز تحقیقاتی و بهره‌برداران بخش کشاورزی از اولویت‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ایستگاه تحقیقات جهرم گفت: این مجموعه با برخورداری از باغات تحقیقاتی، مزارع پژوهشی و ظرفیت‌های آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه ارقام و روش‌های نوین تولید و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بخش اجرا ایفا کند.

مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت محصولات باغی از جمله مرکبات و نخیلات در جنوب استان فارس، تحقیقات کاربردی در این حوزه باید با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات دنبال شود.

وی ادامه داد: نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی زمانی اثربخش خواهد بود که ارتباط میان پژوهشگران، کارشناسان اجرایی و کشاورزان تقویت شود و دستاوردهای علمی به شکل عملی در مزارع و باغات مورد استفاده قرار گیرد.

در این بازدید، وضعیت پروژه‌های تحقیقاتی، باغ‌ها و مزارع تحقیقاتی، زیرساخت‌ها، امکانات موجود و برنامه‌های توسعه‌ای ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم مورد بررسی قرار گرفت.

ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم به عنوان یکی از واحدهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با اجرای طرح‌های پژوهشی، آموزشی و ترویجی، نقش مهمی در تولید دانش فنی، توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه مرکبات و نخیلات جنوب استان ایفا می‌کند.

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