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استاندار گلستان خبر داد؛

بازگشایی پل آسیب‌دیده آق قلا ناشی از حملات دشمن در کمتر از ۲۴ساعت

بازگشایی پل آسیب‌دیده آق قلا ناشی از حملات دشمن در کمتر از ۲۴ساعت
کد خبر : 1811562
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استاندار گلستان از بازگشایی پل آسیب دیده از حمله دشمن در آق‌قلا خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان،  علی اصغر طهماسبی که ساعاتی پس از حمله دشمن، از محل حادثه بازدید کرد، با تأکید بر ضرورت تداوم مسیرهای ارتباطی و حفظ آرامش مردم، دستور داد تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و عمرانی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند. 

پس از دستور استاندار، تیم‌های فنی بلافاصله عملیات ایمن‌سازی، پاکسازی و ارزیابی خسارت را آغاز کردند که در کمتر از ۲۴ ساعت با تایید تست‌های فنی بازگشایی انجام شد و عملیات تکمیلی بازسازی نیز همزمان در حال انجام است. 

علی اصغر طهماسبی تاکید کرد: گلستان در برابر تهدید عقب نمی‌نشیند و بازگشایی و بازسازی فوری، پاسخ عملی استان به تخریب و تهدید دشمنان است.

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