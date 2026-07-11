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صدای پای قهرمانی در کشتی اردبیل

صدای پای قهرمانی در کشتی اردبیل
کد خبر : 1811535
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مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در مجمع انتخاباتی هیأت کشتی، با تأکید بر پتانسیل بالای این رشته در استان، رمز بازگشت به دوران اوج و افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی را در گرو وحدت، همدلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خانواده بزرگ کشتی دانست.

به گزارش ایلنا، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت کشتی استان، با بیان اینکه این رشته ورزشی یکی از ارکان افتخارآفرین ورزش اردبیل در سطح ملی و بین‌المللی است، بر لزوم هم‌افزایی تمام اهالی این رشته تأکید کرد.

«عوض نخست» در این مجمع که با حضور عبدالمهدی نصیرزاده، نایب‌رئیس فدراسیون کشتی و جمعی از پیشکسوتان و مربیان در سالن کنفرانس رضازاده برگزار شد، اظهار داشت: با تکیه بر دانش پیشکسوتان و استعدادهای جوان، کشتی اردبیل پتانسیل بالایی برای بازپس‌گیری جایگاه واقعی خود در تیم‌های ملی دارد. وی لازمه این تحول را وحدت رویه میان تمامی دلسوزان این ورزش دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به رقابت صورت‌گرفته در انتخابات، از حیدر فرخنده قدردانی کرد و خطاب به رئیس جدید هیأت گفت: انتظار می‌رود با رویکردی فراگیر، از تمامی ظرفیت‌ها، تجربیات و توانمندی‌های چهره‌های پیشکسوت و مربیان استان بدون در نظر گرفتن اختلاف‌نظرها بهره گرفته شود تا کشتی اردبیل یکپارچه و قدرتمند به مسیر قهرمانی بازگردد.

نخست با اشاره به آمار ۱۸ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در کشتی استان، افزود: بازگشت به دوران اوج، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و اداره کل ورزش و جوانان نیز متعهد به حمایت زیرساختی از برنامه‌های هیأت جدید خواهد بود.

وی همچنین بر اهمیت ارتباط چهره‌به‌چهره رئیس هیأت با ورزشکاران و مربیان تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، جذب حمایت‌های خیرین و فعالان بخش خصوصی برای رفع نیازهای مالی هیأت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.

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