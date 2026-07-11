علت حریق در دبیرخانه اداره تامین اجتماعی امیدیه در دست بررسی است
رئیس سازمان آتش نشانی امیدیه گفت: با اقدام سریع تیم های عملیاتی، حریق دبیرخانه اداره تامین اجتماعی به طور کامل مهار شد و علت وقوع این حادثه در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شامگاه جمعه در ساعت ۲۰:۳۰ حادثه آتشسوزی در اداره تامین اجتماعی شهرستان امیدیه اتفاق افتاد که بلافاصله با حضور نیروهای آتشنشانی، حریق مهار شد.
علی نسیمی، در این خصوص گفت: با اعلام این حادثه بلافاصله آتشنشانان به همراه خودروهای اطفای حریق به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه توضیح داد: با تلاش آتشنشانان حریق که در بخش دبیرخانه اداره تامین اجتماعی رخ داده بود مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.
نسیمی بیان کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی امیدیه در حال بررسی است.