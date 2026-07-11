علت حریق در دبیرخانه اداره تامین اجتماعی امیدیه در دست بررسی است

علی نسیمی، در این خصوص گفت: با اعلام این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان به همراه خودروهای اطفای حریق به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه توضیح داد: با تلاش آتش‌نشانان حریق که در بخش دبیرخانه اداره تامین اجتماعی رخ داده بود مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.

نسیمی بیان کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی امیدیه در حال بررسی است.