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برخورد پژو پارس با تیر چراغ برق در کرج جان راننده را گرفت

برخورد پژو پارس با تیر چراغ برق در کرج جان راننده را گرفت
کد خبر : 1811502
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معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از جان باختن راننده یک دستگاه پژو پارس و مصدومیت سرنشین آن در پی برخورد خودرو با تیر چراغ برق و یک اصله درخت در منطقه دولت‌آباد کرج خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر چراغ برق در دولت‌آباد، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱ و ۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد خودروی پژو پارس پس از برخورد با تیر چراغ برق، با یک اصله درخت حاشیه خیابان نیز برخورد کرده است که شدت حادثه منجر به فوت راننده خودرو، مردی حدود ۲۸ ساله، و مصدومیت و محبوس شدن سرنشین ۲۴ ساله آن شد.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: نیروهای امدادی با استفاده از تجهیزات نجات، سرنشین محبوس را از داخل خودرو خارج کرده و پس از تحویل به عوامل اورژانس، محل حادثه را ایمن‌سازی کردند. همچنین پیکر راننده برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.

قدمی با اشاره به امکانات به‌کار گرفته شده در این عملیات گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، ۹ نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودروی امدادی در محل حضور یافتند.

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