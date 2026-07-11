ثبتنام سرویس مدارس در «سامانه سپند» تا ۳۱ تیرماه امکان پذیر است
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل از آغاز فرآیند ثبتنام سرویس مدارس در سامانه «سپند» خبر داد و بر لزوم اقدام والدین تا پایان تیرماه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عاطف محمدنژاد، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل با اشاره به اهمیت ساماندهی حملونقل دانشآموزی، اظهار کرد: کلیه شهروندانی که متقاضی استفاده از سرویس مدارس برای فرزندان خود هستند، باید تا تاریخ ۳۱ تیرماه با مراجعه به سامانه پایش ناوگان دانشآموزی (سپند) به نشانی irtusepand.ir، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام در این سامانه برای بهرهمندی از خدمات قانونی سرویس مدارس الزامی است، افزود: این سامانه به منظور نظارت دقیق، افزایش ایمنی و شفافسازی فرآیند حملونقل دانشآموزان راهاندازی شده است.
محمدنژاد در خصوص آمار و برنامههای این سازمان برای سال تحصیلی پیشرو تصریح کرد: سال گذشته توانستیم با همکاری شرکتهای حملونقل تحت نظارت این سازمان، نزدیک به ۱۷ هزار دانشآموز را ساماندهی کنیم. برای سال تحصیلی جدید نیز پیشبینی میشود این تعداد به ۲۰ هزار دانشآموز افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، سازمان حملونقل شهرداری اردبیل با هدف حمایت از خانوادهها، هزینه سرویس نزدیک به ۹ هزار دانشآموز را از محل بودجه شهرداری تأمین و بهصورت رایگان ساماندهی کرد که امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.