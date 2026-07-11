انهدام باند فروش طلای تقلبی در البرز/ دو زن کلاهبردار دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ حکمت‌اله شجاعی رئیس پلیس آگاهی استان البرز از انهدام یک باند دو نفره کلاهبرداری با شیوه فروش طلای تقلبی و دستگیری هر دو متهم خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت چندین فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری از طریق فروش طلاهای تقلبی، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند که دو زن بودند، پس از شناسایی طعمه‌های خود، زیورآلات بدل با روکش طلا را به عنوان طلای اصل به شهروندان فروخته و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه متهمان با این شگرد از پنج نفر کلاهبرداری کرده بودند، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.

شجاعی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به فروش طلای تقلبی و کلاهبرداری از پنج مالباخته اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با هشدار به شهروندان درباره خرید طلا، تأکید کرد: خریداران برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری، طلا و سکه را تنها از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و معتبر تهیه کنند، از خرید طلا از افراد ناشناس یا در مکان‌های غیررسمی بپرهیزند و هنگام خرید نیز فاکتور معتبر دارای مهر فروشگاه را دریافت و اصالت کالا را از طریق مراجع ذی‌ربط استعلام کنند.

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