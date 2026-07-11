انهدام باند فروش طلای تقلبی در البرز/ دو زن کلاهبردار دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری دو عضو یک باند کلاهبرداری خبر داد که با فروش زیورآلات بدل با روکش طلا به جای طلای اصل، از پنج شهروند کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ حکمتاله شجاعی رئیس پلیس آگاهی استان البرز از انهدام یک باند دو نفره کلاهبرداری با شیوه فروش طلای تقلبی و دستگیری هر دو متهم خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت چندین فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری از طریق فروش طلاهای تقلبی، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد اعضای این باند که دو زن بودند، پس از شناسایی طعمههای خود، زیورآلات بدل با روکش طلا را به عنوان طلای اصل به شهروندان فروخته و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه متهمان با این شگرد از پنج نفر کلاهبرداری کرده بودند، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.
شجاعی ادامه داد: متهمان در بازجوییهای تخصصی به فروش طلای تقلبی و کلاهبرداری از پنج مالباخته اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان با هشدار به شهروندان درباره خرید طلا، تأکید کرد: خریداران برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری، طلا و سکه را تنها از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و معتبر تهیه کنند، از خرید طلا از افراد ناشناس یا در مکانهای غیررسمی بپرهیزند و هنگام خرید نیز فاکتور معتبر دارای مهر فروشگاه را دریافت و اصالت کالا را از طریق مراجع ذیربط استعلام کنند.