در سه ماه نخست سال انجام شد؛
صادرات ۲۴ تن کره حیوانی از البرز به بازارهای بینالمللی
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان البرز از صادرات ۲۴ تن کره حیوانی از یک واحد تولیدی دارای کد IR در شهرستان نظرآباد طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این محموله پس از طی تمامی مراحل نظارتهای بهداشتی و اخذ گواهیهای لازم، به بازارهای بینالمللی صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محسن ابوترابی معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان البرز از صادرات ۲۴ تن کره حیوانی از یک واحد تولیدی دارای کد IR در شهرستان نظرآباد به بازارهای بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: یکی از واحدهای تولیدی فعال شهرستان نظرآباد که موفق به دریافت کد IR (پروانه بهرهبرداری بهداشتی ویژه صادرات) شده است، در سه ماهه نخست سال جاری ۲۴ تن کره حیوانی را با رعایت تمامی ضوابط و استانداردهای بهداشتی دامپزشکی به بازارهای بینالمللی صادر کرده است.
وی با اشاره به اهمیت کدهای IR در تضمین سلامت و کیفیت محصولات صادراتی افزود: فرآوردههای تولیدی در واحدهای دارای این کد، تحت نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی قرار دارند و تمامی مراحل تولید، از تأمین مواد اولیه تا بستهبندی نهایی، مطابق با ضوابط سازمان دامپزشکی کشور و الزامات بهداشتی کشورهای مقصد ارزیابی و کنترل میشود.
ابوترابی ادامه داد: صادرات این محموله ۲۴ تنی حاصل پایشهای مستمر، نمونهبرداریهای آزمایشگاهی و کنترلهای دقیق کارشناسان دامپزشکی شهرستان نظرآباد بوده است تا سلامت و کیفیت محصول پیش از صادرات به طور کامل تأیید شود.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان البرز با بیان اینکه تداوم این روند بیانگر ظرفیت بالای واحدهای تولیدی استان در بازارهای بینالمللی است، گفت: استمرار صادرات فرآوردههای دامی، علاوه بر افزایش ارزآوری، نشاندهنده اعتماد بازارهای خارجی به کیفیت محصولات تولیدی ایران و توان رقابتی واحدهای تولیدی استان البرز است.
وی در پایان تأکید کرد: ادارهکل دامپزشکی استان البرز با حمایت از واحدهای تولیدی دارای استانداردهای بهداشتی، از طریق تسهیل در صدور گواهیهای بینالمللی و اعمال نظارتهای تخصصی، زمینه توسعه صادرات فرآوردههای خام دامی و تقویت حضور تولیدکنندگان استان در بازارهای جهانی را فراهم میکند.