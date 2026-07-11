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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۹ طرح اشتغال‌زایی در یزد

تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۹ طرح اشتغال‌زایی در یزد
کد خبر : 1811482
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از حمایت ۷۷۸ میلیارد ریالی از ۵۹ طرح اشتغال‌زایی در این استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این تسهیلات به توسعه فعالیت‌های تولیدی، تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های کارآفرینانه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرهاد شیخی در جمع برخی اصحاب رسانه استان از جذب کامل اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و اظهار کرد:  این موفقیت حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی بانک‌های عامل و پیگیری مستمر برای هدایت منابع به سمت طرح‌های اشتغال‌زا است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی کسب‌وکارها افزود: در قالب این اعتبارات، ۵۹ طرح با مجموع ۷۷۸ میلیارد ریال تسهیلات مورد حمایت قرار گرفت که بخش قابل توجهی از آن به توسعه فعالیت‌های تولیدی، تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های کارآفرینانه اختصاص یافت. با این تسهیلات برای 104 نفر فرصت اشتغال ایجاد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: جذب کامل این اعتبارات بیانگر آمادگی استان یزد در اجرای طرح‌های اشتغال‌محور، کیفیت مناسب طرح‌های معرفی‌شده و تعامل سازنده میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌های عامل و متقاضیان است.

شیخی با بیان اینکه حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار از اولویت‌های این اداره کل است، تصریح کرد: تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ نقش مهمی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با رصد مستمر روند اجرای طرح‌ها و همکاری نزدیک با شبکه بانکی، تلاش کرده است منابع مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی اختصاص یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در پایان با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های همکار خاطرنشان کرد: تحقق ۱۰۰ درصدی جذب اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸، گامی مؤثر در مسیر تحقق شعار سال، تقویت تولید، حمایت از کارآفرینان و توسعه اشتغال پایدار در استان یزد به شمار می‌رود.

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