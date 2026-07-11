خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هر ۱۴ دقیقه یک تصادف در آذربایجان‌غربی/ جمعه‌ای پرحادثه با افزایش ۵۰ درصدی سوانح رانندگی

هر ۱۴ دقیقه یک تصادف در آذربایجان‌غربی/ جمعه‌ای پرحادثه با افزایش ۵۰ درصدی سوانح رانندگی
کد خبر : 1811472
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی با هشدار نسبت به افزایش چشمگیر تصادفات در روزهای پایانی هفته گفت: روز جمعه گذشته تا ساعت ۲۲، ۹۶ سانحه رانندگی در جاده‌ها و معابر شهری استان ثبت شد.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده، اظهار کرد: در روز جمعه گذشته تا ساعت ۲۲، مجموعاً ۹۶ مورد تصادف در محورهای برون‌شهری و معابر شهری آذربایجان‌غربی به مرکز اورژانس گزارش شد که نسبت به میانگین روزانه، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در شرایط عادی، طی یک شبانه‌روز حدود ۶۰ مورد تصادف به اورژانس استان اعلام می‌شود، اما آمار روز گذشته بیانگر رشد حدود ۵۰ درصدی سوانح رانندگی در مقایسه با روزهای معمول است.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه روند وقوع تصادفات در روزهای پایانی هفته به شکل محسوسی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: تداوم این روند علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی برای شهروندان، فشار مضاعفی بر توان عملیاتی اورژانس و مراکز درمانی استان وارد می‌کند.

رضازاده با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این حوادث با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی قابل پیشگیری است.

وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش سفرهای آخر هفته، بیش از گذشته نکات ایمنی را رعایت کنند تا از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل