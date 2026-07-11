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معاون استاندار آذربایجان‌غربی:

حمایت از جامعه کارگری و واحدهای تولیدی با جدیت دنبال می‌شود

حمایت از جامعه کارگری و واحدهای تولیدی با جدیت دنبال می‌شود
کد خبر : 1811465
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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری و واحدهای تولیدی استان گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای تولیدی، از تعدیل نیروی کار تا حد امکان جلوگیری شده و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون امنیت کارگری آذربایجان‌غربی به ریاست رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با هدف بررسی مسائل حوزه کار، حمایت از جامعه کارگری و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان برگزار شد.

مقابلی در این نشست با اشاره به آسیب‌دیدگی تعدادی از واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ رمضان، اظهار کرد: با همکاری مدیران واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است از تعدیل نیروی انسانی تا حد امکان جلوگیری شود و پایداری اشتغال جامعه کارگری استان حفظ شود.

وی با اشاره به تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت همه‌جانبه از کارگران و کارفرمایان، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر مشکلات، برنامه‌ریزی مؤثر و هماهنگی میان‌بخشی، موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی را برطرف کرده و مطالبات جامعه کارگری را با سرعت بیشتری رسیدگی کنند.

در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی، موضوعات مرتبط با جامعه کارگری و وضعیت مهدکودک‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع این مشکلات از سوی دستگاه‌های مسئول اتخاذ شد.

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