به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده با گرامیداشت یاد و مجاهدت‌های قائد شهید امت اظهار کرد: در راستای انجام رسالت خدمت‌رسانی به مردم و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز با تمام ظرفیت عملیاتی خود در این مأموریت ملی و انقلابی مشارکت کرده است.

فرخ‌زاده افزود: در این راستا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه ۲۰ نفر از نیروهای پشتیبانی و فنی، چهار دستگاه خودروی گشت و یک دستگاه خودروی خدمات سیار به شهر مقدس قم اعزام شدند تا عملیات جابه‌جایی زائران و عزاداران را در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی رانندگان و نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون ۵۰۰ هزار نفر سفر توسط ناوگان اتوبوسرانی شیراز در این مأموریت به ثبت رسیده که نشان‌دهنده حجم گسترده خدمات‌رسانی و آمادگی کامل مجموعه حمل‌ونقل عمومی شهرداری شیراز برای پشتیبانی از این رویداد بزرگ ملی و مذهبی است.

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