۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن روستایی در فارس وارد فاز ساخت و بازسازی شد

به گزارش ایلنا، علی‌نقی طبیب لقمانی با همراهی معاونان عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی این نهاد، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های مسکن روستایی در روستاهای شهرستان شیراز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی این مناطق قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش بنیاد مسکن در توسعه کالبدی روستاها اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی توسعه کالبدی روستاها، با اجرای طرح‌های هادی، بهسازی و ساماندهی معابر، مقاوم‌سازی مسکن روستایی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت سکونت در روستاها، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفا می‌کند.

لقمانی افزود: این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی و رفاه روستاییان، زمینه ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و تقویت رونق اقتصادی و اجتماعی این مناطق را فراهم کرده است.

وی اعطای تسهیلات کم‌بهره برای ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، پرداخت کمک‌های بلاعوض به خانوارهای مشمول، صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی و اجرای طرح‌های حمایتی ویژه اقشار کم‌درآمد را از دیگر خدمات مهم بنیاد مسکن در روستاها برشمرد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در افزایش امنیت سکونتی، تثبیت مالکیت و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.

لقمانی ادامه داد: در بخش مسکن شهری و شهرهای کوچک نیز ۲۶ هزار و ۷۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود و در بازه یک‌ساله اخیر نیز ۵ هزار و ۶۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده است. برای این بخش نیز ۵.۹ همت منابع بانکی تخصیص یافته است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه عمران روستایی گفت: تاکنون در یک‌هزار و ۲۶۰ روستای استان عملیات بهسازی و اجرای طرح هادی انجام شده است. همچنین از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارای دهیاری در استان فارس، بیش از نیمی از آن‌ها تحت پوشش عملیات عمرانی بنیاد مسکن قرار گرفته‌اند.

در پایان این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، استفاده بهینه از ظرفیت اعتبارات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در روستاهای شهرستان شیراز تأکید کرد.

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