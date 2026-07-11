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استاندار لرستان:

حضور معنادار مردم در وداع با رهبر شهید نشانه پایبندی به آرمان‌های انقلاب است

حضور معنادار مردم در وداع با رهبر شهید نشانه پایبندی به آرمان‌های انقلاب است
کد خبر : 1811411
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استاندار لرستان گفت: این حضور پرشور و معنادار مردم نشانگر پایبندی و وفاداری مردم به آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه بیستم تیر ماه در مراسم وداع مردم کوهدشت با رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: در ادامه مراسمات عزاداری و سوگواری مردم لرستان در وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز شاهد برگزاری این مراسم در محل فرمانداری کوهدشت با حضور اقشار مختلف مردم هستیم. 

وی ادامه‌داد: این حضور آگاهانه و مشتاقانه علاوه بر قدردانی و قدرشناسی از مجاهدت‌های آقای شهید ایران، به معنای بیعت مردم لرستان و شهرستان کوهدشت با رهبر معظم انقلاب است. 

استاندار لرستان یادآور شد: مردمی که جانانه در خیابان‌ها پای کار رزمندگان میدان ایستادند، پس از حدود ۱۳۰ روز به وداع با آقای شهید ایران پرداختند تا بار دیگر با عزمی، راسخ در تداوم انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بیعت نمایند. 

شاهرخی افزود: بی‌شک وجود چنین مردمی، سرمایه و نعمت بزرگی برای انقلاب و میهن عزیزمان است.

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