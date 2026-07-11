به گزارش ایلنا، سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران از غرق شدن ۲ برادر دوقلو در سواحل فرح‌آباد ساری خبر داد.

مرتضی علیزاده افزود: «سید یاسین» و «سید سبحان حجازی‌نژاد»، ۲ برادر دوقلوی اهل روستای سرخنکلاته استان گلستان، صبح روز جمعه ۱۹ تیرماه هنگام شنا در دریای فرح‌آباد ساری گرفتار امواج شدند و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این ۲ نوجوان حدود ۱۵ ساله که به همراه خانواده خود به مازندران سفر کرده بودند، ساعت پنج بامداد برای شنا وارد دریا شدند که این حادثه تلخ برای آنان رخ داد.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: با تلاش نیروهای ناجیان غریق، اجساد این ۲ نوجوان از آب بیرون کشیده شد.

علیزاده با اشاره به آمار غرق‌شدگان در سواحل استان گفت: از ابتدای اجرای طرح دریا تاکنون ۱۲ نفر به دلیل شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدوده‌های تحت پوشش طرح‌های سالم‌سازی در دریای خزر جان خود را از دست داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین موارد غرق‌شدگی در سواحل شهرستان‌های ساری، بابلسر، نوشهر و تنکابن به ثبت رسیده است.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران از شهروندان و مسافران خواست برای حفظ جان خود تنها در محدوده‌های مجاز و تحت نظارت ناجیان غریق شنا کنند و از ورود به مناطق ممنوعه، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و شب، خودداری کنند.

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