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حریق در یکی از واحدهای نیروگاه تبریز مهار شد/ شایعه حمله دشمن کذب است

حریق در یکی از واحدهای نیروگاه تبریز مهار شد/ شایعه حمله دشمن کذب است
کد خبر : 1811349
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طبق اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی حوالی ساعت ۲۱ امروز جمعه ۱۹ تیر، نقطه اتصال یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز به شبکه برق سراسری، به خاطر مشکل فنی دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: در پی این آتش‌سوزی، عوامل نیروگاه تبریز، برق منطقه‌ای و آتش‌نشانی تبریز، بلافاصله در مکان مورد نظر حاضر و حریق را اطفا کرده‌ و در حال حاضر در حال لکه‌گیری هستند.

این اطلاعیه افزوده است: از لحاظ پایداری شبکه برق، هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل پیش آمده برای واحد مذکور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رفع خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: شایعات مبنی بر تهاجم دشمن به نیروگاه تبریز کذب و جعلی است. از مردم عزیز می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مبادی معتبر پیگیری نمایند.

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