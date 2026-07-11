حریق در یکی از واحدهای نیروگاه تبریز مهار شد/ شایعه حمله دشمن کذب است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: در پی این آتش‌سوزی، عوامل نیروگاه تبریز، برق منطقه‌ای و آتش‌نشانی تبریز، بلافاصله در مکان مورد نظر حاضر و حریق را اطفا کرده‌ و در حال حاضر در حال لکه‌گیری هستند.

این اطلاعیه افزوده است: از لحاظ پایداری شبکه برق، هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل پیش آمده برای واحد مذکور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رفع خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: شایعات مبنی بر تهاجم دشمن به نیروگاه تبریز کذب و جعلی است. از مردم عزیز می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مبادی معتبر پیگیری نمایند.

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