به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز شنبه بیستم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه خصوصی شهرستان پلدختر، بر ضرورت حفظ امنیت و سلامت کارگران تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم تشکیل فوری پرونده قضایی، تصریح کرد: تحقیقات جامع و دقیق در خصوص علت وقوع این حادثه باید در دستور کار قرار گیرد. چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود که قصور، تقصیر یا تخلفی از سوی مدیریت پالایشگاه یا دستگاه‌های نظارتی در رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای حفاظتی صورت گرفته است، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مسببان و مقصران برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت کارگران و امنیت زیست‌محیطی منطقه، به دادستان پلدختر دستور داد تا ضمن نظارت بر اقدامات، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بحران استفاده کرده و گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به مرکز استان ارسال کند.

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