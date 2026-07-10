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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران خبر داد:

8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی شهرستان بهشهر

8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی شهرستان بهشهر
کد خبر : 1811289
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 و یک دستگاه خودروی سواری رانا در محدوده مهربان‌رود رستم‌کلا از توابع شهرستان بهشهر، 8 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 و یک دستگاه خودروی سواری رانا در محدوده مهربان‌رود رستم‌کلا از توابع شهرستان بهشهر، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

وی به اقدامات انجام شده برای امدادرسانی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهیدان لطیفی به محل وقوع حادثه اعزام شد. نجاتگران هلال‌احمر ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات امدادی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: این حادثه رانندگی 8 مصدوم برجای گذاشت. از این تعداد 2 مصدوم توسط امدادگران هلال‌احمر و 4 مصدوم نیز توسط نیروهای عملیاتی اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء شهرستان بهشهر منتقل شدند.

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