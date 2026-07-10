مسئولان هلالاحمر استان عنوان کردند:
8 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در شهرستانهای آرادان و سمنان
وقوع 2 سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی آرادان به سرخه و دامغان به سمنان در مجموع 8 مصدوم برجای گذاشت. نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر با همکاری عوامل اورژانس 115 پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.
به گزارش ایلنا، رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان آرادان به تشریح جزئیات حادثه رانندگی این منطقه پرداخته و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی سرخه به آرادان فرعی روستای رامه، 4 مصدوم برجای گذاشت که همگی این مصدومان از اتباع افغانستانی بودند.
سامان گلوری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی سرخه به آرادان فرعی روستای رامه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه دهنمک به محل وقوع حادثه اعزام شد.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: این حادثه 4 مصدوم برجای گذاشت. نجاتگران جمعیت هلالاحمر به محض ورود به محل وقوع حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل کردند.
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان سمنان نیز به تشریح جزئیات حادثه رانندگی این منطقه پرداخته و در این خصوص گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در کیلومتر 65 محور مواصلاتی دامغان به سمنان، 4 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان به مراکز درمانی منطقه منتقل شدهاند.
محمد علیپور افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در کیلومتر 65 محور مواصلاتی دامغان به سمنان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه هلالاحمر آهوان به محل وقوع حادثه اعزام شد.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: این حادثه 4 مصدوم برجای گذاشت. نجاتگران جمعیت هلالاحمر به محض ورود به محل وقوع حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل کردند.