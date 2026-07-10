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معاون عملیات اورژانس سبزوار خبر داد:

12 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی بین 2 اتوبوس در کمربندی شهر سبزوار

12 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی بین 2 اتوبوس در کمربندی شهر سبزوار
کد خبر : 1811287
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معاون عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار گفت: وقوع حادثه رانندگی در کمربندی این شهر بین 2 دستگاه اتوبوس که یکی از آنها حامل زائران عراقی بود، 12 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کمربندی این شهر بین 2 دستگاه اتوبوس که یکی از آنها حامل زائران عراقی بود، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس شهرستان سبزوار اعلام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی 2 دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند که یکی از اتوبوس‌ها حامل زائران عراقی بود. این حادثه 12 مصدوم برجای گذاشت که 10 مصدوم‌ در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده و 2 مصدوم به بیمارستان امداد منتقل شدند.

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