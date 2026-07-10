به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری در این خصوص، امروز جمعه گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه به‌ویژه طی بعدازظهرها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد به‌صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.