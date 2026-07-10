هشدار هواشناسی: دمای خوزستان از دوشنبه به ۴۹ درجه و بالاتر میرسد
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته آینده روند افزایش دما در استان پیشبینی میشود بهطوری که از روز دوشنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزهزاری در این خصوص، امروز جمعه گفت: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز چهارشنبه بهویژه طی بعدازظهرها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد بهصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان وضعیت دمایی شبانهروز گذشته را تشریح کرد و گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۷.۴ و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان بیان کرد: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۱ و کمینه دمای ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.