خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار هواشناسی: دمای خوزستان از دوشنبه به ۴۹ درجه و بالاتر می‌رسد

هشدار هواشناسی: دمای خوزستان از دوشنبه به ۴۹ درجه و بالاتر می‌رسد
کد خبر : 1811210
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته آینده روند افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود به‌طوری که از روز دوشنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری در این خصوص، امروز جمعه گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه به‌ویژه طی بعدازظهرها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد به‌صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته را تشریح کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۴ و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان بیان کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۱ و کمینه دمای ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی