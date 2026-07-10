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کمینه دما در زواره اصفهان به ۳۷ درجه رسید؛ تداوم گردوغبار و گرما

کمینه دما در زواره اصفهان به ۳۷ درجه رسید؛ تداوم گردوغبار و گرما
کد خبر : 1811181
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کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: زواره از توابع اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۵ درجه و کمینه ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الله علی عسکریان اظهار کرد: امروز زواره از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، حداقل دما در زواره به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

علی‌عسکریان افزود: بویین میاندشت با حداقل دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده، صاف تا کمی ابری در ساعات عصر وشب گاهی وزش باد و طی امروز و فردا در مناطق شرقی، شمالی استان شرایط خیزش گردوخاک وزش باد شدید موقتی با گردوخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

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