به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در جریان بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان ارومیه، اظهار کرد: در حال حاضر شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به شکل اساسی و پایدار برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی افزود: تأمین آب شرب پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان دانست و گفت: بخش عمده مشکلات اجرایی این پروژه، از جمله معارضات محلی، در سال گذشته برطرف شده و سایر موانع نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال رفع است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و مراحل تکمیلی آن نیز تا دهه فجر امسال به پایان رسیده و وارد مدار خدمت خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی از محورهای اصلی برنامه‌های عمرانی استان است، افزود: دسترسی پایدار به آب شرب، علاوه بر ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی، از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، تثبیت جمعیت و تحقق عدالت در بهره‌مندی از خدمات زیربنایی خواهد بود.

انتهای پیام/