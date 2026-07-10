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۶ پروژه بزرگ آبرسانی، آب شرب پایدار را به ۴۰۰ روستای آذربایجان‌غربی می‌رساند

۶ پروژه بزرگ آبرسانی، آب شرب پایدار را به ۴۰۰ روستای آذربایجان‌غربی می‌رساند
کد خبر : 1811168
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استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با تکمیل شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در استان، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به‌صورت پایدار برطرف می‌شود و بخشی از پروژه مجتمع آبرسانی ۳۳ روستایی شهید شبان نیز در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در جریان بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان ارومیه، اظهار کرد: در حال حاضر شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به شکل اساسی و پایدار برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی افزود: تأمین آب شرب پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان دانست و گفت: بخش عمده مشکلات اجرایی این پروژه، از جمله معارضات محلی، در سال گذشته برطرف شده و سایر موانع نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال رفع است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و مراحل تکمیلی آن نیز تا دهه فجر امسال به پایان رسیده و وارد مدار خدمت خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی از محورهای اصلی برنامه‌های عمرانی استان است، افزود: دسترسی پایدار به آب شرب، علاوه بر ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی، از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، تثبیت جمعیت و تحقق عدالت در بهره‌مندی از خدمات زیربنایی خواهد بود.

 

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