به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی نجفی، در بازدید از پروژه آبرسانی شهید شبان ارومیه،با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با هدف تأمین آب شرب پایدار برای افق جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه شامل اجرای بیش از ۶۰ کیلومتر خط انتقال و در مجموع بیش از ۱۴۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در ۳۳ روستا است که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی مناطق روستایی خواهد داشت.

نجفی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰ درصد عملیات اجرایی فاز نخست به پایان رسیده است، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، همزمان با هفته دولت این بخش از پروژه وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و بیش از ۱۰ روستای پرجمعیت تحت پوشش، از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اعتبارات هزینه‌شده برای اجرای این طرح گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن نیز حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع مالی و تداوم همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فاز دوم این مجتمع آبرسانی نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و تمامی ۳۳ روستای تحت پوشش از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

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